В Україні запроваджується клінічний аудит у медустановах

У Сумській області вперше в Україні запроваджується клінічний аудит у медичних установах.

Як розповів кореспонденту УНІАН заступник голови Координаційного комітету із запровадження Стратегії розвитку «Нова Сумщина-2015» Олександр КОНОВАЛОВ, одна з робочих груп у складі комітету – з охорони здоров`я. Її очолює один з авторитетних фахівців у цій галузі, завідувач кафедрою соціальної медицини і організації охорони здоров`я Медичного інституту Сумського державного університету Владислав СМЄЯНОВ. Низка заходів проводиться вже у контексті реформи охорони здоров`я, яка розпочинається в Україні.

«За ініціативою робочої групи на Сумщині проводиться анкетування з питань якості медичних послуг. Учасниками анонімного анкетування стануть і медичні працівники, і їх пацієнти, які лікуються як стаціонарно, так і амбулаторно. За наслідками цього анкетування в області буде запроваджено, вперше в Україні, клінічний аудит. Такий аудит дозволить нам краще з’ясувати потреби людей, проаналізувати і поліпшити якість медичних послуг, які надаються установами охорони здоров`я, виявити «слабкі місця», на які необхідно в першу чергу звернути увагу», - розповів О.КОНОВАЛОВ.

Один з напрямів медичної реформи передбачає оптимізацію мережі установ охорони здоров`я, зокрема, створення так званих госпітальних округів у кожному регіоні Сумщини. Попередньо, вони охоплюватимуть від 120 до 200 тисяч жителів області. У кожному окрузі працюватимуть кілька установ, однак не дублюючих одна одну, а з чітким розподілом необхідних функцій: окружна лікарня інтенсивної допомоги (обов`язково з пунктом «швидкої допомоги»), установа для хронічних хворих, лікарня для проведення реабілітації і хоспіс (сестринська допомога для невиліковних хворих).