Діти 3-х та 6-и років з отруєнням алкоголем - у реанімації

На Житомирщині у лікарню в реанімацію з діагнозом "отруєння алкоголем" доставлено двох братів трьох та шести років.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, " вчора - 10-го квітня цього року - до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з отруєнням алкоголем доставлено двох братів трьох та шести років, мешканців села Покалів Овруцького району Житомирщини". "Хлопці з багатодітної сім’ї, де крім

них ще троє дітей від різних батьків. Діти, яких дома мати залишила без нагляду, шукали щось попити, а знайшли горілку. На цей час життю малюків нічого не загрожує",- додав рятувальник.

Він також уточнив, що наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.