Черкащина: батарея опалення вбила півторарічна дитина

У селі Великий Хутір Драбівського району Черкаської області внаслідок нещасного випадку загинула півторарічна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС У Черкаській області, трагедія сталася 10 квітня близько 9-ї години ранку. У будинку проводився ремонт системи опалення. У кімнаті під стіною притулена під кутом стояла семисекційна чавунна батарея опалення. З невідомих причин вона впала на дитину. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.