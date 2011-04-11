У Горлівці на смітнику знайдено мертве немовля

Внутрішньоутробна асфіксія

У Горлівці Донецької області біля сміттєвих контейнерів знайдено мертвою новонароджену дитину. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центрально-Міського райвідділу міліції Горлівки. Проводяться оперативно-розшукові заходи із встановлення особи жінки, яка народила дитину. Судово-медична експертиза визначила причину смерті - внутрішньоутробна асфіксія.

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