Киянин напав на міліціонера

Затримано жителя Києва, який скоїв напад на міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні близько 13.00 невідомий чоловік з пляшкою шампанського в руках та з явними ознаками алкогольного сп’яніння зайшов до Оболонського райуправління міліції Києва Не пояснивши мети свого візиту, чоловік почав кричати і нецензурно висловлюватися. Черговий з охорони адміністративної будівлі прапорщик міліції зробив візитеру зауваження і попросив його припинити порушувати громадський порядок і залишити приміщення.

При виході з райуправління у супроводі патрульного молодик вихопив з-під одягу кухонну сокиру і намагався вдарити нею правоохоронця по голові. Захищаючись від нападу, постовий отримав кілька рублених ран та переломів лівої руки.

34-річного інспектора патрульної служби з тілесними ушкодженнями доставлено до госпіталю МВС України.

Нападника затримано на місці події. Це киянин 1984 року народження, житель Оболонського району. В нього вилучено сокиру, залишки розбитої пляшки, паспорт і пенсійне посвідчення інваліда першої групи на його ім’я.

З’ясовуються обставини і мотиви скоєного, проводиться дослідча перевірка. Зібрані матеріали направлено до районної прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.