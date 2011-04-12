Здоров’я "чорнобильців" поступово погіршується

У Чернігівській області стан здоров’я постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС поступово погіршується.

Як повідомили УНІАН у Чернігівській облдержадміністрації, такі дані оприлюднила під час наради в ОДА начальник Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Галина ВАСИЛЬКОВА.

За її інформацією, Чернігівщина є однією з областей України, які постраждали від Чорнобильської катастрофи найбільше. Майже 90 тисяч жителів області мають статус постраждалих.

«Дані щорічної диспансеризації свідчать про те, що стан здоров’я постраждалого дорослого населення поступово погіршується», - констатувала вона, додавши, що лише у 2010 році кількість постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС зменшилась майже на три тисячі осіб.

За словами Г.ВАСИЛЬКОВОЇ, показники охоплення щорічними медичними оглядами чорнобильців є стабільними протягом останніх років і складають 99,8%. Разом з тим, моніторинг злоякісних новоутворень у групах постраждалого населення встановив перевищення національних показників захворюваності на рак щитоподібної залози: серед чоловічого населення – на 51,9%, серед жіночого – 62,5%. Показник захворюваності зріс навіть у віковій групі 0-29 років (на 14%).