У Луганську помічник прокурора збив авто 13-річного хлопчика

У Луганську ввечері 11 квітня помічник прокурора Ленінського району, управляючи власним автомобілем ВАЗ-2110, збив 13-річного хлопчика.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією ДАІ, ДТП сталося за 150 метрах від пішохідного переходу, в районі зупинки.

Унаслідок аварії дитину з тяжкими тілесними пошкодженнями госпіталізували до обласної дитячої лікарню.

Факт ДТП підтвердили у міській прокуратурі Луганська. За словами прокурора міста Ігоря РЕДІНА, за даним фактом проводиться перевірка.