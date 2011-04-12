Автомобіль наїхав на трьох людей на зупинці
13:05, 12 квітня 2011Новини регіонів
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У Криму легковий автомобіль після зіткнення з іншою машиною наїхав на трьох жінок, які знаходилися на зупинці.
Аварія сталася у Сакському районі 11 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДАІ.
Машина «Лада», рухаючись з боку Євпаторії у напрямі селища Чорноморське, врізалася в попутку - автомобіль «ДЕУ», який здійснював поворот, потім виїхала на зупинку маршрутного транспорту і наїхала на трьох пішоходів.
59-річна і 51-річна жінки отримали забої, у 55-річної - закритий перелом лівої плечової кістки.
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