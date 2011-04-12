У Луганську матір вбила свого 7-місячного сина.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, як зазначили в міліції, вчора, 11 квітня у Луганську на вулиці було знайдено мертвим із тілесними ушкодженнями семимісячного хлопчика. У результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства працівники міліції затримали 28-річну безробітну матір дитини.

Попередньо встановлено, що вона у своєму будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдала вказані ушкодження своєму сину, а тіло винесла на вулицю.