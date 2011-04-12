У Херсоні тролейбус врізався у дерево – у лікарні 4 пасажири
Кількість постраждалих невідома
У Херсоні тролейбус врізався у дерево – госпіталізовані 4 пасажирів.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, орієнтовно, об 11.20 у Херсоні, на вул. Леніна, в районі міської гімназії №20, тролейбус маршруту №9 втратив керування і, виїхавши на тротуар, врізався у дерево.
Унаслідок зіткнення були госпіталізовані з різними травмами 4 пасажирів тролейбуса. Точна кількість постраждалих поки що не відома.
За інформацією водія тролейбуса, який не постраждав, аварія сталася через технічну несправність тролейбуса – після повороту у транспортному засобі обірвалася рульова тяга.
Цей тролейбус належить комунальному транспортному підприємству «Херсонелектротранс», і експлуатується КП з 1993 року.
Керівник КП Сергій КОСТЮЧОК підтвердив інформацію про причини аварії.
За даним фактом проводитися розслідування.