У Криму шукають зниклого рибалку

У Роздольненському районі Криму в Чорному морі зник 45-річний рибалка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 12 квітня двоє жителів села Стерегуще вийшли на човні в море порибалити. Пройшовши близько 300 метрів, човен почав набирати воду. Побачивши це один із рибалок роздягся й поплив до берега, а другий залишився в човні. Чоловік виплив на берег і викликав рятувальників.

До пошуків зниклого рибалки залучено прикордонників, міліцію, пошукову групу Роздольненського держлісгоспу, місцевих жителів. Пошуки тривають.