Луганщина: 4 осіб загинули від отруєння чадним газом

16:33, 12 квітня 2011
Новини регіонів
1

У приватному житловому будинку

У селі Павленкове Новопсковського району Луганської області четверо осіб отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, тіла людей виявлені у приватному житловому будинку.

Причина загибелі - порушення правил експлуатації газового пічного опалення.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter