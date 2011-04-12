Луганщина: 4 осіб загинули від отруєння чадним газом
16:33, 12 квітня 2011Новини регіонів
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У приватному житловому будинку
У селі Павленкове Новопсковського району Луганської області четверо осіб отруїлися чадним газом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, тіла людей виявлені у приватному житловому будинку.
Причина загибелі - порушення правил експлуатації газового пічного опалення.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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