Сумщина: для знешкодження пестицидів виділено 10 млн грн
Сумській області цього року для знешкодження непридатних пестицидів виділено 10 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області Олексій ПОПОВ.
«Завдяки зусиллям керівництва області, для знешкодження й перезатарювання пестицидів у 2011 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища України виділено понад 7 млн. грн. і близько 3 млн. грн. - із обласного фонду», - поінформував чиновник.
За словами О.ПОПОВА, згідно зі Стратегією розвитку області «Нова Сумщина-2015», передбачено вирішення нагальної проблеми знешкодження небезпечних відходів і отрутохімікатів, які накопичувалися в регіоні протягом десятиліть.
«Зараз в області накопичено 2,7 тис. тонн пестицидів. Протягом 5 років проблему утилізації отрутохімікатів у Сумській області буде вирішено», - заявив О.ПОПОВ.