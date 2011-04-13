У Севастополі виявлено 169 вибухонебезпечних предметів

У Севастополі під час робіт з розмінування бухт за тиждень виявлено 169 вибухонебезпечних предметів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Севастополі.

Зокрема, піротехніками МНС було виявлено і знищено 27 артилерійських снарядів, 11 мін і 129 патронів і підривників. Всі були виявлені в бухті Козача.

Крім того, від жителів Балаклавського району за тиждень надійшло три заявки про знайдені невідомі предмети, ймовірно гранати: на вулиці Хмельницького на відкритій території, на одній з ділянок садового товариства «Маяк» і на вулиці Аксютіна поряд з житловим будинком.

Севастопольські піротехніки, прибувши на місця виявлення невідомих предметів, ідентифікували їх як вибухонебезпечні (РГ-42 і РПГ-40). Боєприпаси вивезли і підірвали на полігоні в селі Хмельницьке. Заявка на вулиці Аксютіна не підтвердилася, відзначили в прес-службі.