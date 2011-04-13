В Івано-Франківську висадили «Алею життя» із 30 сакур

В Івано-Франківську біля обласної лікарні висадили «Алею життя» із 30 сакур.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Саджанці сакури подарував Прикарпаттю міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.

Дерева висаджували голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, голова обласної ради Олександр СИЧ, директор департаменту авіації МНС України Євген ЧЕРВОНЕНКО, міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Голова ОДА подякував В.БАЛОЗІ за подарунок, який, за його словами, «рясно цвістиме на території найбільшого лікувального закладу області на прославу життя».

До закладання «Алеї життя» також долучилися інші посадовці та головний лікар обласної клінічної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня міністр надзвичайних ситуацій України В.БАЛОГА та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА висадили в Закарпатті 350 сакур на знак підтримки японців. Саджанці японської вишні висаджували в Ужгороді уздовж Слов’янської набережної, на території Ужгородського національного університету, а також в Мукачевому.

8 квітня у Херсоні висадили 50 саджанців сакури, які подарував місту В.БАЛОГА.