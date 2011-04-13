Місто Токмак залишилося без питної води

Сьогодні населення міста Токмак Запорізької області (близько 100 тис. людей - УНІАН) залишилося без централізованих поставок питної води через борги місцевого водопостачального підприємства КП «Водопровідник» за спожиту електроенергію.

Як повідомив УНІАН заступник директора з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» Олександр ГРОМОВ, на сьогодні борг КП «Водопровідник» Токмацької міськради становить 554 тис. грн.

«Відповідно до чинного законодавства, за наявності у споживача боргу енергозабезпечувальна компанія має право продовжувати поставляти йому електроенергію тільки за умови 100% поточних розрахунків за спожиту електроенергію і виконання узгодженого з енергопостачальником графіку погашення заборгованості. У разі недотримання хоча б одного з цих пунктів обленерго зобов`язано повністю відключити боржника від енергопостачання, - повідомив О.ГРОМОВ, відзначивши, що КП «Водопровідник» м. Токмак не виконує жодної з необхідних умов.

«КП «Водопровідник» Токмацької міськради не лише не погашає наявну заборгованість і не надає графік її погашення, а й продовжує нарощувати борг. У січні 2011 року підприємство недоплатило за спожиту електроенергію 109 тис. грн., у лютому - ще 209 тис. грн., у березні платежі взагалі не надходили, - пояснив О.ГРОМОВ.

За його словами, «Запоріжжяобленерго» протягом двох місяців намагалося переконати керівництво КП «Водопровідник» Токмацької міськради змінити своє ставлення до розрахунків за електроенергію.

«Ми щотижня направляли до КП «Водопровідник» офіційні листи з попередженням про те, що своїми неплатежами за спожиту електроенергію вони ставлять під загрозу водопостачання міста Токмак. Проте керівництво підприємства не зробило жодного адекватного кроку, щоб убезпечити своїх споживачів, які оплачують за послуги водопостачання, від перебоїв з питною водою», - констатував О.ГРОМОВ.

За його словами, оскільки згідно із Законом «Про питне водопостачання» відповідальність за безперебійну роботу систем життєзабезпечення території (зокрема – і водопостачання) покладено на керівництво виконавчої влади на місцях, ВАТ «Запоріжжяобленерго» неодноразово зверталося також до місцевих властей м. Токмак.

«На жаль, всі звернення енергопостачальника з проханням врегулювати ситуацію з боргами КП «Водопровідник», яке перебуває в комунальній власності Токмацької міської ради, не дали позитивних результатів: склалася ситуація, за якої ВАТ «Запоріжжяобленерго» було змушене обмежити подачу електроенергії КП «Водопровідник», - сказав О.ГРОМОВ.

За його словами, подача електроенергії комунальному підприємству «Водопровідник» Токмацької міськради обмежена сьогодні о 9-й ранку.

Довідка УНІАН. Відповідно до постанови Кабміну № 59, персональна відповідальність за можливі наслідки відключень покладається на керівників підприємств-неплатників і керівників органів виконавчої влади – розпорядників бюджетних коштів, у сфері управління яких перебувають дані підприємства, установи і організації.