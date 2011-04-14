У Глевасі горіла лікарня

Вчора о 19.20 у смт Глеваха Васильківського району в одноповерховому дерев’яному лікувальному корпусі Київської міської лікарні № 3 спалахнула пожежа.

Причина пожежі - замикання електропроводки, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

О 20.00 сім відділень Державної пожежної охорони пожежу локалізували та в 0.45 ліквідували.

Жертв і постраждалих немає. 28 пацієнтів та 5 осіб персоналу самостійно вийшли з корпусу до прибуття пожежних підрозділів.

Вогнем знищено дах, облицювання приміщень, меблі.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.