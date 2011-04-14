Луганські дитячі лікарні одержали сучасне медобладнання

Компанія «МакДоналдз Юкрейн» і Міжнародний добродійний фонд «Україна 3000» подарували сьогодні Луганській міській дитячій багатопрофільній лікарні № 3 і Луганській обласній дитячій клінічній лікарні обладнання для діагностики і лікування захворювань дихальних шляхів.

Як передає кореспондент УНІАН, всього до луганських лікарень передано 2 спірометричні комплекси, 15 небулайзерів, 2 кисневі концентратори, 2 ларингоскопи і 2 апарати Амбу.

Передача сучасного медичного обладнання стала завершальним етапом акції «День Щастя», яку щороку проводить «МакДональдз».

«Ми дуже вдячні компанії «МакДоналдз Юкрейн» і МБФ «Україна 3000» за те, що вони відгукнулися на наш заклик і подарували сучасне обладнання дитячим лікарням, - сказала начальник управління охорони здоров`я Луганської міської ради Тетяна ШИРІНА. – Захворювання дихальних шляхів у дітей найбільш поширені. Для швидкої і точної діагностики лікарням необхідне якісне обладнання. Тішить, що існують організації, які піклуються не тільки про власне благополуччя, а й надають величезну увагу важливим соціальним проблемам».

За її словами, нове обладнання вже найближчими днями буде введено в експлуатацію, і маленькі луганці зможуть одержувати більш якісні послуги з діагностики і лікування органів дихання.

