Чернігівщина: на узбіччі дороги знайдено 9 кг ртуті

У Чернігівській області на узбіччі дороги знайдено 9 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, за їх даними, поблизу смт Олишівка Чернігівського району на узбіччі дороги виявлено закриту пластикову ємність об’ємом 1 л з речовиною, схожою на ртуть, вагою близько 9 кг.

Ємність з речовиною вилучено фахівцями Управління МНС України в області з метою подальшої її утилізації на ПП "Дон-Бас".