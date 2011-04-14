У Харкові буде створено сучасний перинатальний центр

У Харкові у рамках національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» буде створено сучасний обласний перинатальний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ повідомила керівник робочої групи проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» Надія ЖИЛКА.

За її словами, у рамках нацпроекту, який реалізовуватиметься протягом 2011-2013 років, планується відкрити в Україні 27 сучасних перинатальних центрів найвищого, третього рівня. На ці роботи з державного бюджету буде виділено близько 320 млн. грн.

Н.ЖИЛКА відзначила, що у 2011 році проект «Нове життя» буде реалізовуватися у 8 областях, у тому числі у Харківській. Фінансування робіт відбувається з державного бюджету (у 2011 році виділяється 110 млн. грн.), місцевих бюджетів та Фонду Віктора Пінчука.

За словами Н.ЖИЛКИ, робоча група прийняла рішення відкрити обласний перинатальний центр на базі колишнього харківського міського пологового будинку №5. Вона зауважила, що у цій медичній установі вже існує належна база, і за відповідної підготовки кадрів, проведення реконструктивних робіт і дооснащення технікою тут можна наприкінці 2011 року відкрити сучасну медичну установу.

Н.ЖИЛКА зазначила, на Харківщині близько 20% вагітних потребують допомоги, яку може запропонувати сучасний перинатальний центр третього рівня.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря ШУРМИ, по області в міжрайонних пологових центрах будуть запроваджуватися високі стандарти обласного перинатального центру. Крім того, буде налагоджена доставка з районів області жінок, які потребують спеціалізованої медичної допомоги в обласному перинатальному центрі.