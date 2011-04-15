Хмельниччина: зійшли з рейок 8 вагонів із аміачною селітрою

У Хмельницькій області на залізничній станції „Шепетівка” Південно-Західної залізниці зійшли з рейок 8 вагонів з аміачною селітрою у мішках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася учора вранці під час руху вантажного потягу по резервній колії (склад потягу - 69 вагонів).

Внаслідок сходження вагонів було пошкоджено 150 м залізничної колії.

Жертв та постраждалих немає.

Того ж дня аварійно-відновлювальні роботи було завершено, вагони поставлено на рейки, рух потягів на аварійній ділянці відновлено. Затримки руху залізничного транспорту не було.

Причина аварії - встановлюється. На місці події працювало 60 працівників залізничної станції „Шепетівка”, відбудовчий потяг та 2 од. техніки.