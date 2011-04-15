У Криму оголошене штормове попередження
10:40, 15 квітня 2011Новини регіонів
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Дуже сильні дощі
Кримське управління МНС оголосило на п`ятницю, 15 квітня, штормове попередження в регіоні через погіршення погодних умов і закликало жителів Криму і туристів відкласти проходи у гори і ліси півострова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління.
«Очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі, посилення південно-західного вітру до 20 метрів на секунду, місцями - до 28 м/с», - йдеться у прес-релізі.
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