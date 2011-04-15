У квітні буде відкрито Черкаську обласну дитячу лікарню, повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій ТУЛУБ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, С.ТУЛУБ запросив В.ЯНУКОВИЧА на урочистості з цієї нагоди. За словами керівника області, цю лікарню черкащани чекали довго – вона будувалася 20 років.

“Там були зовсім припинені всякі роботи... І в минулому році, завдяки дорученням Президента, а також його ефективній підтримці та постійній увазі ми змогли відновити це будівництво і зараз його закінчуємо”, – зауважив він, додавши, що це буде суперсучасна лікарня на 340 ліжко-місць.

За словами С.ТУЛУБА, лікарня матиме усе необхідне сучасне обладнання для лікування дітей.

Під час зустрічі також порушувалося питання щодо допомоги незахищеним верствам населення Черкаської області. Як повідомив С.ТУЛУБ, у відповідь на звернення черкащан до влади було розпочато роботу зі створення соціальних магазинів для малозабезпечених.

“Ми почали планомірно створювати мережу так званих соціальних магазинів, або “продуктових кошиків”: у супермаркетах, в інших магазинах створюється відділ, куди постачаються продукти харчування за ціною на 20-25% нижчою, ніж середня ціна на ці продукти в інших магазинах. Люди, які належать до категорії малозабезпечених, можуть купити там ті чи інші продукти харчування за нижчими цінами, ніж у роздрібній торгівлі”, – сказав він.

Окрім того, за словами С.ТУЛУБА, також було створено мережу соціальних аптек, у яких для незахищених верств відкрито спеціальні відділи, де ціни на ліки нижчі до 20%, ніж в інших аптеках.

“Думаю, що найближчим часом ми зможемо у кожному районі області зробити такі аптеки, і це буде нашою допомогою малозабезпеченим”, – сказав голова Черкаської ОДА.

Особливої уваги під час зустрічі було надано проведенню на Черкащині весняної посівної кампанії. Як повідомив після зустрічі з Президентом С.ТУЛУБ, посівна у Черкаській області відбувається згідно з графіком. “Усе йде планово, і на сьогоднішній день темпи посівів швидші, ніж були у минулому році у цей самий період”, – сказав він.

За словами С.ТУЛУБА, на сьогодні у Черкаській області вже майже закінчено посіви ярих культур, й аграрії розпочали сіяти цукровий буряк і соняшник.

“Посівна проходить спокійно, бо ми почали готуватися до неї системно і планомірно ще з минулого року. Всі господарства на території області забезпечені на сто відсотків і мінеральними добривами, і паливно-мастильними матеріалами, і запчастинами, і посівним матеріалом”, – зауважив голова ОДА.

Керівник Черкаської облдержадміністрації також доповів В.ЯНУКОВИЧУ про соціально-економічну ситуацію в регіоні, а також про стан виконання керівництвом області доручень Президента щодо розвитку цього регіону.