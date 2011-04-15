Чернігівщина: від вибуху саморобного балону загинув чоловік

У Чернігівській області від вибуху саморобного балону загинув чоловік, ще один отримав тяжкі травми.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адмінітсрації.

За їх даними, у місті Носівка під час проведення ремонту автомобіля стався вибух саморобного балону, який використовувався як повітряний ресивер. Внаслідок вибуху господар, 1970 року народження, від отриманих травм загинув на місці пригоди. Інший молодий чоловік, котрий йому допомагав, 1978 року народження, отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до Носівської центральної районної лікарні.