Тютюнові компанії поки ще перемагають

Щороку в Україні все більше й більше людей вмирає від хвороб серцево-судинної системи та онкологічних захворювань. Одним із факторів, що спричиняє зростання цих захворювань, є тютюнопаління.

Як боротися із цією шкідливою звичкою, та, зокрема, що робить держава для того, щоб зменшити кількість курців, ми спробували дізнатися у кандидата медичних наук, доцента, консультанта міжнародної неурядової організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (РАТН), доцента кафедри медичної інформатики та екології МАУП, Анатолія ЦАРЕНКА.

- Пане Анатолію, на вашу думку, чи може закон про заборону тютюнопаління в громадських місцях зменшити кількість курців?

- Якщо ми придивимося уважніше, то кількість людей, які палять у громадських місцях, переходах метро, в так званій «трубі» на Майдані Незалежності дійсно зменшилася. Але не можна говорити про те, що люди почали кидати палити чи що можна якимось законом чи указом змусити їх зробити це, не можна. Має пройти певний час, щоб організм людини перелаштувався на життя без нікотину. А це непросто. Тому що нікотинова залежність у чомусь схожа на наркотичну. В цигарці людина намагається знайти певне задоволення, або, навіть, розраду в стресових ситуаціях. І на деякий час їй це вдається.

- Невже люди не усвідомлюють, що цим самим вони вбивають своє здоров’я?

- Чому не усвідомлюють? Більшість знає та розуміє, що наражається на небезпеку захворіти на рак легень та дихальних шляхів. Оскільки цигарка – це мікрохімічна фабрика. В тютюновому димі міститься до 400 різних хімічних компонентів. Першими їх сприймають гортань, трахея, бронхи та легені. Як відомо, у запеклих курців знижується імунітет. Що тільки на руку мутантним клітинам, які щохвилини з’являються в нашому організмі й у будь-який момент можуть перерости у злоякісну пухлину (рак). Статистика свідчить, що курці на 10-30% частіше хворіють на онкологічні захворювання, ніж люди, які не мають цієї шкідливої звички. Та не зважаючи на це, курців мало лякає те, що може статися з ними через 10-15 років.

- Але ж про небезпеку захворювання серцево-судинної системи та раку легенів тепер пишуть здоровими чорними літерами на кожній пачці цигарок.

- Можливо таке застереження й діє на когось, але не на багатьох. Наприклад, за кордоном на пачці з цигарками є фото вражених нікотином легень. Жахлива картина. Але не факт, що й вона подіє на всіх. Насправді, людина має сама усвідомити те, що тютюн – це повільний вбивця. У неї має з’явитися мотивація, що допоможе позбутися шкідливої звички. На когось більше подіє внутрішній стимул. Приміром, мій батько, учасник війни, сказав, що як тільки народиться син, він одразу кине курити. Свою обіцянку він виконав. Для когось дієвішим буде зовнішній стимул. Так, в багатьох країнах існує практика звільняти працівника з роботи, якщо він часто хворіє. І хвороби ці можна пов’язати з курінням. Якщо людина дорожить роботою, де їй платять гарну зарплатню, пропонують прекрасний соціальний пакет, то ризикувати втратити робоче місце через те, що не можна жити без цигарки, ніхто не захоче. «Плюс» - медичне страхування. Якщо вартість страховки зростатиме через те, що людина часто хворіє, це змусить її замислитися над тим, що можна зробити для того, щоб зміцнити імунітет.

- А в Україні застосовуються такі методи покарання курців?

- Не виключено, що деякі серйозні компанії дійсно висувають до своїх працівників вимоги не курити на роботі. Навіть вводиться система штрафів для людей, які перериватимуть робочий процес виходами на перекур. Але масово роботодавці антитютюновою кампанією не займаються. Та й держава поки що в цьому напрямку працює не досить активно.

- Чому? Невже не вистачає коштів на те, щоб організувати та провести дослідження, які б допомогли розробити методи дієвої боротьби з тютюнопалінням?

- Не зважаючи на те, що протягом останніх шести років фінансування охорони здоров’я зросло майже в чотири рази. Так, якщо в 2001 році на охорону здоров’я виділялося близько 5 млрд. грн. (і державний, і регіональний бюджет). То в 2006 році – 13 млрд., а разом з державним – 16 млрд. У 2007 р. ця цифра становить 21 млрд. Але розподіл цих коштів здійснюється нераціонально. Зокрема, й досі не виділилися гроші на проведення вказаних вами досліджень. Разом з тим, компанії, які займаються виготовленням тютюнових виробів виділяють значні суми для того, щоб провести серйозну передвипускову кампанію. Це і фокус-групи, й соціологічні опитування, й робота психологів які з’ясовують, як подіяти на свідомість споживача, щоб зацікавити продукцією. А от коштів на те, щоб провести соціологічні дослідження, які б допомогли розробити дієву антитютюнову кампанію, немає.

- Останнім часом широко рекламуються препарати, що допомагають кинути курити, різноманітні пластирі, що зменшують потяг до нікотину. Чи дієві вони?

- Дієві. Зараз іде програма замісної терапії - сильні наркотики заміняються слабкими, очищеними. Щоб поступово знизити дозу, зменшити абсценентний синдром (синдром відміни). Але ж знову таки, багато залежить від сили волі самої людини та мотивації. Людина повинна сама захотіти позбутися шкідливої звички, а медичні препарати лише допоможуть їй звикнути жити без нікотину.

- Але ми не можемо чекати, доки держава виділятиме кошти на проведення антитютюнової кампанії, чи вводитиме закони, які, як за кордоном, заборонятимуть приймати курців на роботу тощо. Як можемо ми, українці, боротися з проблемою тютюнопаління зараз?

- Перш за все, масово до цього має прилучитися громада – мешканці якогось району чи будинку, що створюють тимчасові об’єднання. Коли громада скаже «ні!» бабці, яка продає цигарки всім, кому до 18 років і після 18, то вона перестане торгувати ними в цьому районі. Якщо громада іншого району не захоче, щоб їх дітей та онуків труїли нікотином, бабусю вигонять і звідти. І ще один надзвичайно важливий фактор: потрібно, щоб знову почали функціонувати спортивні секції та майданчики, де молодь зможе займатися спортом. Тоді в неї просто не залишиться ні часу, ні бажання на те, щоб затягтися тютюновим димом.