На Волині через пустощі з вогнем загинули діти

У селі Залісочне Волинської області під час пожежі загинули двоє дітей (2006-го та 2008-го років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, пожежа виникла вчора внаслідок дитячих пустощів з вогнем в середині прибудови для зберігання сіна.

Також під час пожежі ще одна людина постраждала, яку у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Волинській області

Всього в Україні впродовж минулої доби сталося 127 пожеж, під час яких 16 осіб загинули та 6 - постраждали.