Кіровоград: врятували дівчину, яка хотіла кинутися з 9-поверхівки

Співробітники Державної служби охорони МВС України у Кіровограді врятували 18-річну дівчину, яка намагалася викинутися з даху недобудованої 9-поверхівки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО, до міліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що по краю даху 9-поверхівки бігає молода жінка, плаче і погрожує кинутися вниз.

Наряд ДСО, як зазначили у прес-службі, після отримання інформації прибув за лічені хвилини, піднявся на горище і непомітно схопив дівчину, врятувавши її від необдуманого кроку.

У міліції дівчина заявила, що хотіла вчинити самогубство через те, що лікарі, за її словами, виявили у неї рак.