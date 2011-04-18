Кіровоград: врятували дівчину, яка хотіла кинутися з 9-поверхівки
12:07, 18 квітня 2011Новини регіонів
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У неї виявили рак
Співробітники Державної служби охорони МВС України у Кіровограді врятували 18-річну дівчину, яка намагалася викинутися з даху недобудованої 9-поверхівки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО, до міліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що по краю даху 9-поверхівки бігає молода жінка, плаче і погрожує кинутися вниз.
Наряд ДСО, як зазначили у прес-службі, після отримання інформації прибув за лічені хвилини, піднявся на горище і непомітно схопив дівчину, врятувавши її від необдуманого кроку.
У міліції дівчина заявила, що хотіла вчинити самогубство через те, що лікарі, за її словами, виявили у неї рак.
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