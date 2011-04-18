Харківщина: у пожежі в приватному будинку загинули 2 людей
13:24, 18 квітня 2011Новини регіонів
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Батько з сином...
На Харківщині внаслідок пожежі загинули батько з сином.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася в селі Малий Бурлук Великобурлуцького району.
Дим в одному з приватних будинків помітили сусіди. За допомогою підручних засобів вони загасили загоряння в будинку і виявили загиблого господаря, чоловіка 1957 року народження та його сина, 1981 року народження. Про це вони повідомили до міліції. Причина пожежі наразі встановлюється.
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