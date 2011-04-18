Київська влада перевірить якість харчування у дитячих садочках

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ особисто перевірить якість харчування в дошкільних установах міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це він заявив у прямому ефірі на ТРК «Київ», відповідаючи на запитання киянки, яка поскаржилася на незадовільну якість дитячого харчування в одному з дитсадків.

«Це серйозний сигнал. Я перевірю, де і як ідуть справи з харчуванням”, - сказав О.ПОПОВ.

Він висловив упевненість, що в масштабах Києва глобальної проблеми немає, але в окремих дошкільних установах з різних причин така проблема існує.

“Тому цього тижня разом з працівниками санітарно-епідеміологічної станції я проінспектую кілька дитячих садочків», - запевнив О.ПОПОВ.