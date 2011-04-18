У Черкасах через рішення суду припинили соціальні виплати

Від сьогодні Черкаським міськвиконкомом призупинені соціальні виплати через ухвалу Соснівського районного суду міста про зупинення дії рішення міськради "Про міський бюджет на 2011 рік".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на директора департаменту бюджетної політики Наталію ДЖУГАН, 13 квітня суддя Соснівського районного суду, задовольнивши клопотання Соснівської райради Черкас про забезпечення позову по адміністративній справі, зупинила дію рішення міської ради «Про міський бюджет на 2011 рік» в частині соціальних виплат.

За словами Н.ДЖУГАН, керівництво Соснівської райради звернулося до суду про визнання рішення міської ради «Про неделегування повноважень районним радам», ухвалене у лютому 2011 року, паралельно вони звернулися до суду, щоб призупинити рішення про міський бюджет на цей рік. Тим самим залишили без соціальних виплат десятки тисяч черкасців, додала директор департаменту.

Зокрема, кошти не надійдуть на виплату допомоги сім`ям з дітьми і дітям; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату за послуги ЖКГ, а також компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду за інвалідами, виплат матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян.

Як запевнила Н.ДЖУГАН, мерія докладе зусиль, щоб убезпечити черкасців від негативних наслідків цього судового рішення.

У свою чергу керуючий справами Черкаського міськвиконкому Микола КУДРЯВЦЕВ назвав таку ситуацію «парадоксальною». За його словами, “переслідуючи власні інтереси з виплати заробітної плати, Соснівська райрада не погребувала тим, щоб залишити без фінансування соціально незахищені верстви населення”.

Сьогодні депутати Черкаської міськради на позачерговій сесії прийняли звернення до Президента України з проханням втрутитись у ситуацію, що склалася у місті та вжити заходів щодо відновлення законності та прав територіальної громади міста.

Тим часом у прес-службі Соснівської райради кореспондентові УНІАН нагадали, що “13 квітня 2011 року Соснівський райсуд зупинив дію п. 37 рішення Черкаської міської ради від 30 грудня 2010 р. № 2-129 «Про міський бюджет на 2011 рік», враховуючи ті обставини, що даним пунктом міська рада позбавила права районні ради самостійно розробляти, затверджувати і виконувати бюджети районів міста”.

Таким чином, за їх даними, порушено положення ст.22 Бюджетного кодексу України, згідно з якою «головний розпорядник коштів здійснює управління, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників коштів нижчого рівня».

Так, за інформацією прес-служби, кошти, на які було зменшено асигнування на оплату праці по Соснівському та Придніпровському райвиконкомах, (а це становить 1280 тис. грн.), департамент забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради перерозподілив на: міську програму підтримки засобів масової інформації (новостворений медіахолдинг «Муніципальне інформагентство «Черкаси»); забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту (марлеві пов’язки, халати з логотипом міста тощо); забезпечення паливно-мастильними матеріалами Управління з надзвичайних ситуацій міськвиконкому; придбання протигазів.

У прес-службі райради додали, що міська рада з початку року загальмувала оплату праці працівників з охорони адмінприміщень райвиконкомів, придбання канцтоварів для населення, необхідних при оформленні різних документів, бо не проведено відповідні тендерні процедури. Таким чином, приміщення залишаються без охорони, а з 1 травня 2011 р. працівники управління праці та соціального захисту населення змушені будуть закуповувати канцтовари за власні кошти.

На думку керівництва Соснівської райради, вихід з цієї ситуації лише один - повернутись до фінансування районів, як це передбачено Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України: визначити голів районних у місті рад головними розпорядниками коштів та забезпечити їх фінансування через районні фінансові відділи.

Довідка УНІАН. В Черкасах існує дві районні ради — Соснівська та Придніпровська. У лютому 2011 року Черкаська міськрада ухвалила рішення «Про неделегування повноважень Соснівській та Придніпровській районним радам». Причина – не проведення виборів депутатів райрад у жовтні 2010 р. На підставі цього міськрада у рішенні про міський бюджет змінила процедуру проходження коштів на соціальні виплати. Відтепер вони проходять через міськвиконком та органи держказначейства. Тому Соснівська райрада звернулася до суду з двома позовними заявами про скасування рішення міської ради «Про неделегування повноважень Соснівській та Придніпровській районним радам» та «Про міський бюджет на 2011 рік».