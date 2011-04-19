Хворим на рак щитовидної залози нададуть статус "чорнобильців"?
Вимога профспілки Чернігівщини
Федерація профспілкових організацій Чернігівської області вимагає забезпечити виконання "чорнобильського" законодавства, збільшивши для цього видатки Держбюджету на 2011 роки при внесенні змін до нього.
Як повідомили УНІАН у Федерації профспілок області, про це йдеться у зверненні до центральних органів влади учасників конференції, яка відбулася у Чернігові до 25-ої річниці аварії на ЧАЕС.
Профспілки вважають за необхідне надати на законодавчому рівні статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї категорії особам, хворим на рак щитовидної залози, незалежно від віку і наявності зв`язку захворювання та інвалідності з наслідками аварії на ЧАЕС. Ще однією вимогою є недопущення ліквідації зони посиленого радіоекологічного контролю без проведення детального екологічного оздоровлення забруднених територій, створення безпечних умов і радіаційного захисту життя на цих територіях.
За словами голови Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Миколи БОГДАНА, особливу тривогу викликає стан здоров`я учасників ліквідації наслідків трагедії, а також проживаючих на радіоактивно забруднених територіях, розвиток онкологічних захворювань у дітей, які народились в сім`ях батьків-ліквідаторів та інші. Незважаючи на те, що за твердженням науковців, причиною захворювань на рак щитовидної залози є наслідки Чорнобильської катастрофи, особи, котрі до повноліття не мали встановленого зв`язку інвалідності з наслідками зазначеної катастрофи, не отримують державної підтримки. Крім того, вкрай низькими залишаються пенсії ліквідаторів, соціальні виплати та компенсації, в т.ч. і мешканцям забруднених територій. Докорінного перегляду потребує стан санаторно-курортного лікування потерпілих, зокрема дітей.
Так само в регіоні зменшуються масштаби дослідження сільськогосподарської продукції на радіонукліди.