У Дніпропетровській області повісилися двоє десятикласників

За останні два тижні в селищі Александрополь покінчили з життям двоє учнів місцевої школи. Про це пише "Сегодня" .

Обидвоє - десятикласники. Вони добре вчилися, конфліктів з друзями не було. Вже після загибелі з`ясувалося: до суїцидів діти готувалися давно.

Хлопчика знайшли в посадці з петлею на шиї. Висновок слідчих був однозначним - суїцид.

Через тиждень - нова трагедія. Цього разу наклала на себе руки 15-річна дівчинка. Як з`ясувалося, вона думала про це давно, але зважилася після самогубства однолітка.

«Дівчинка в своєму щоденнику висловлювала намір з приводу суїциду давним-давно. Перше самогубство було поштовхом другого», - заявив Сергій Перхун, в.о. начальника Солонянського райвідділу міліції.

«Перевіряється, яка обстановка була в сім`ї, яка обстановка була в класі. Перевіряється і причетність якихось релігійних общин», - розповів Алан Цховребов, прокурор Солонянського району.

Перевірки проходять і в школі. Сюди з`їхалися чиновники зі всього району. Слідчі намагаються знайти відповіді на питання, чому школярі зважилися на такий крок.