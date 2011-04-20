На шахті в Луганській області помер гірник

Сьогодні в Луганській області на шахті «Карбоніт» державного підприємства «Первомайськвугілля» помер гірник 1956 року народження.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Первомайському теркомі Михайла ЄЛЬНИКОВА.

За його словами, виїхавши з шахти після зміни, гірник попрямував у гардероб спецодягу зняти робочий одяг, але, перевдягаючись, шахтар раптом впав, знепритомнівши. «Через лічені хвилини на місце прибула медсестра підприємства, але допомога гірникові вже не знадобилася, медик констатувала смерть», - сказав М. ЄЛЬНИКОВ.

На даний момент судово-медична експертиза з`ясовує причини смерті шахтаря, додали в профспілці.