У Львові п’яний водій наїхав на жінку з немовлям

У Львові водій автомобіля «Жигулі» скоїв наїзд на 60-річну львів‘янку, яка везла коляску з дитиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 19 квітня 36-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, яка везла коляску із двомісячним немовлям.

Жінка і дівчинка отримали тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано у хірургічне відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Триває слідство.