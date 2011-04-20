У Львові п’яний водій наїхав на жінку з немовлям
15:15, 20 квітня 2011Новини регіонів
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Отримали тілесні ушкодження
У Львові водій автомобіля «Жигулі» скоїв наїзд на 60-річну львів‘янку, яка везла коляску з дитиною.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 19 квітня 36-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, яка везла коляску із двомісячним немовлям.
Жінка і дівчинка отримали тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано у хірургічне відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.
Триває слідство.
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