Луганщина: з жінкою, яку поранив ведмідь, все гаразд
Ведмідь не винен
З жінкою, яку на Луганщині поранив ведмідь, усе гаразд.
Про це УНІАН телефоном повідомили у нейротравматологічному відділенні обласної клінічної лікарні.
Про характер пошкоджень інформацію повідомити відмовилися.
За неофіційними даними, у потерпілої - скальпована рана й інші тілесні ушкодження.
У Головному управлінні МНС в Луганській області УНІАН повідомили, що 19 квітня в народну службу порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Кам`янобрідському районі на території Луганської обласної громадської організації «БАРС» зірвався з ланцюга і поранив жінку ведмідь.
Жінка машиною швидкої допомоги була доставлена до Луганської обласної клінічної лікарні
Як стало відомо УНІАН, постраждалій жінці – 47 років, вона приїхала покататися на конях. У момент нападу вона йшла за амуніцією.
Ведмідь Потап, 11 місяців від народження, жив на території Луганського відділення громадської організації «Кінологічна Спілка України» - неприбуткової громадської організації, що піклується про збереження і поповнення генофонду породистих собак. Ведмедів у відділенні мисливського собаківництва тримають, щоб "притравлювати" мисливських собак.
За словами ветеринарного лікаря, що займається приватними зоопарками, ведмідь Потап раніше ніколи не проявляв агресивності, був миролюбним і добре спілкувався з відвідувачами. Крім того, у нього є всі необхідні щеплення, зокрема і від сказу, також є його ветпаспорт.
Лікар припустив, що постраждала могла сама спровокувати тварину, і наполягає на тому, що ведмідь не винен.