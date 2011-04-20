Енергоблоки Хмельницької АЕС здатні витримати землетрус

Третій і четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС, які плануються добудувати за кошти російських інвесторів, витримають сейсмологічну активність до 9 балів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Хмельницької ОДА з фінансово-економічних питань та інвестиційної політики Леонід ГУРАЛЬ.

“За нашими перевірками, ХАЕС може витримати землетрус до 8 балів, а, згідно з розробленими проектами, 3-й і 4-й енергоблоки можуть витримати землетрус до 9 балів”, - запевнив він.

За його словами, за сейсмологічними даними, в нашій області землетрус максимально може бути 4 бали.

Крім того, чиновник зазначив, що на ХАЕС ведуться підготовчі роботи до початку будівництва 3-го й 4-го енергоблоків.

“Зараз на ХАЕС йде підготовка виробничої бази для виготовлення конструкцій для 3-го й 4-го енергоблоків. Готуються будівельні споруди для будівельників, які виконуватимуть будівельні роботи. Також розроблено техніко-економічне обгрунтування, яке представлено на розгляд і затвердження державній експертизі. У травні на території всієї області проведемо громадські слухання з цього питання”, - розповів заступник голови Хмельницької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, російські підприємства почали підготовчі роботи з виготовлення корпусів реакторів для добудови 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у рамках контракту НАЕК «Енергоатом» і ЗАТ «Атомстройекспорт» (Росія).

Нагадаємо, НАЕК «Енергоатом" планує до червня узгодити з генеральним підрядником добудови 3-го й 4-го енергоблоку Хмельницької АЕС - компанією «Атомстройекспорт» (АТЕ) вартість робіт і обладнання в рамках комерційного контракту.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього й четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.