Кіровоград: медики врятували з ліфтової шахти крадія металу

08:20, 21 квітня 2011
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Йому ампутували частину руки

У Кіровограді бійці МНС врятували з ліфтової шахти місцевого жителя, 1977 року народження, який потрапив у пастку, намагаючись викрасти металеві деталі ліфту.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

Спершу на телефон «102» надійшло повідомлення про спроби демонтажу непрацюючого ліфта в багатоповерховому будинку.

Як згодом з’ясувалося, в процесі демонтажу руку злодія замотало тросом.

На місце події прибули працівники міліції, МНС і швидкої медичної допомоги. Мешканців будинку евакуювали у зв’язку із загрозою падіння противаги з висоти 10-го поверху на кабіну ліфта.

Майже година знадобилася рятувальникам, щоб звільнити чоловіка і вжити усіх заходів для уникнення обриву металевої конструкції.

Потерпілого було терміново доставлено до лікарні, де йому ампутували частину руки.

За даним фактом проводиться перевірка.

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