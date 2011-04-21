Харківщина: під обвалом загинув чоловік, збирав металобрухт

У Куп’янську, що на Харківщині, під обвалом землі загинув чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

На місці пригоди правоохоронці встановили, що непрацюючий 30-річний місцевий житель викопував металобрухт на сміттєзвалищі. Через недотримання елементарних правил безпеки стався обвал землі, яким накрило чоловіка.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлене до моргу, про подію повідомлено родичам загиблого.