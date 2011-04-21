У Миколаєві загорілася маршрутка
09:22, 21 квітня 2011Новини регіонів
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Водій висадив пасажирів
У Миколаєві загорілося маршрутне таксі.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Миколаївській області, за словами водія, при під`їзді до зупинки машина почала глухнути. Водій висадив пасажирів. Відкривши капот, він побачив, що горить двигун, і терміново викликав пожежників.
На місце події прибуло два пожежно-рятувальних відділення. Пожежу повністю ліквідували за 10 хвилин. Вогонь практично повністю знищив автомобіль.
За фактом пожежі проводиться розслідування. Вірогідною причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки.
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