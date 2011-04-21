У Миколаєві загорілася маршрутка

У Миколаєві загорілося маршрутне таксі.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Миколаївській області, за словами водія, при під`їзді до зупинки машина почала глухнути. Водій висадив пасажирів. Відкривши капот, він побачив, що горить двигун, і терміново викликав пожежників.

На місце події прибуло два пожежно-рятувальних відділення. Пожежу повністю ліквідували за 10 хвилин. Вогонь практично повністю знищив автомобіль.

За фактом пожежі проводиться розслідування. Вірогідною причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки.