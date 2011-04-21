У Хмельницькому на городі жителя виявлено 62 авіабомби

У Хмельницькому на городі місцевого жителя працівники МНС виявили 62 авіабомби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Хмельницькій області, спершу сапери витягли із землі 22 фугасних авіабомби калібру 10 кг і одну 100 кілограмову авіабомбу.

“Радіус розльоту осколків найбільшого боєприпасу сягає 1 км, а відстань до найближчого житлового будинку від місця знахідки була менше 50 метрів”, - повідомили у прес-службі.

Наступного дня на тій же ділянці було вилучено з-під землі 9 фугасних авіабомб калібру 100 кг і 30 авіабомб калібру 10 кг.

Загалом від початку року на території області виявлено 261 вибухонебезпечний предмет, із них 256 успішно знешкоджені піротехніками МНС області.