Чернігівщина: під колесами потяга "Київ-Москва" загинула жінка
11:08, 21 квітня 2011Новини регіонів
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Особа загиблої встановлюється
На Чернігівщині під колесами потяга "Київ - Москва" загинула жінка.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації.
Нещасний випадок стався у місті Бахмач на залізничній станції „Бахмач-Київський”. Швидкий потяг №6 сполученням "Київ – Москва" смертельно травмував жінку віком 45-50 років. Особа загиблої встановлюється.
Затримки руху залізничного транспорту не було.
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