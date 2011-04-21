Чернігівщина: під колесами потяга "Київ-Москва" загинула жінка

Особа загиблої встановлюється

На Чернігівщині під колесами потяга "Київ - Москва" загинула жінка. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації. Нещасний випадок стався у місті Бахмач на залізничній станції „Бахмач-Київський”. Швидкий потяг №6 сполученням "Київ – Москва" смертельно травмував жінку віком 45-50 років. Особа загиблої встановлюється. Затримки руху залізничного транспорту не було.

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