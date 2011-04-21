Тернопільщина: у стічній канаві втопився 2-річний хлопчик
11:31, 21 квітня 2011Новини регіонів
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Дитина без нагляду
На Тернопільщині втопився дворічний хлопчик.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася у селі Старий Скалат Підволочиського району. Дитина на деякий час була залишена без нагляду. Знайшли малюка у стічній канаві неподалік присадибної ділянки. Лікарі констатували смерть від утоплення.
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