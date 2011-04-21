У Кіровограді зібрано 70 тис. грн для дитячої лікарні

У Кіровограді відбувся благодійний аукціон-продаж картин для збору коштів на придбання обладнання для дитячої обласної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, всього для продажу було представлено 24 картини відомих професіоналів і початківців, які безоплатно передали свої твори для благодійної акції.

Великодній аукціон проходить у Кіровограді третій рік поспіль. За словами організаторів, цього разу встановлено своєрідний рекорд для благодійних акцій міста: протягом півтори години вдалось зібрати 70 тис. грн.

У 2009 році організатори зібрали 27,7 тис. грн. на допомогу дитячому будинку «Наш дім», торік – 25,5 тис. грн. на придбання набору хірургічних інструментів для дитячої обласної лікарні.

Цього року благодійну допомогу отримає онко-гематологічне відділення обласної дитячої лікарні.

Благодійний аукціон проходив в обласному художньому музеї, участь у заході взяли місцеві представників середнього і великого бізнесу, політики, меценати.