Запоріжжя: порушено кримінальну справу за засмічення території

Запорізькою природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом завдання державі 4,5 млн. грн. шкоди внаслідок засмічення території.

Як повідомив УНІАН Запорізький природоохоронний прокурор Олександр ЗАБУТНОЙ, підставою для порушення кримінальної справи стало встановлення факту незаконного розміщення будівельною фірмою будвідходів на земельній ділянці площею 615 кв. м в межі м. Запоріжжя.

«При виконанні будівельних робіт ця будівельна компанія незаконно розмістила відходи на земельній ділянці в м. Запоріжжя площею 615 кв.м. Внаслідок чого державі було завдано шкоди на загальну суму більш як 4,5 мільйонів гривень», - повідомив О.ЗАБУТНОЙ, зазначивши, що ці дії кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України «Зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків».

Ведеться слідство.