У Херсоні у батьків-алкоголіків забрали трьох малих дітей

В Херсоні правоохоронці вилучили у батьків-алкоголіків трьох неповнолітніх дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області до міліції надійшов лист одразу від кількох мешканців Комсомольського району міста Херсон, в якому люди повідомили, що у неблагополучній родині виховується одразу троє неповнолітніх дітей у віці від 4 до 6 років. Але мати й батько давно перестали піклуватися

про дітей і проявляти до них будь-які почуття. Сусіди просили правоохоронців врятувати малюків від батьків-алкоголіків.

За вказаною у листі адресою виїхали працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей (ВКМСД) міського відділу УМВС та служби у справах дітей. Неважко було знайти потрібний дім, серед інших він вирізнявся своєю неохайністю і більше нагадував сарай. Доступ до будинку був вільний – двері ледь трималися і не зачинялися.

На порозі міліціонерів зустріла 5-річна дівчинка, яка розповіла, що її звуть Софійкою. На запитання, де її батьки, вона сказала, що вони на роботі – збирають пляшки. Потім познайомила з молодшим братиком Костею.

Мають ще старшого брата – 6-річного Вадима, але він у школі. Діти розповіли, що з вечора ще нічого не їли. Це не здивувало

міліціонерів, адже на кухні не було ніяких продуктів. Єдине, що могли скуштувати братик з сестричкою – це шматок задубілого хліба, по якому повзали комахи. Зате у батьківській кімнаті стояв телевізор і музичний центр.

У жодній з кімнат не було іграшок. Діти сказали, що ніколи їх не мали. Раніше був м’ячик, один на трьох, але і він десь подівся. Малеча весь час проводила сама в будинку, де наражалася на смертельну небезпеку. На столі лежало кілька ножів, якими гралися діти. З розеток стирчали оголені проводи. Будь-якої миті когось могло вдарити струмом. Також в домі не було світла і тепла. Діти навіть не могли згадати, коли востаннє милися.

Міліціонери спитали дітей, чи хочуть вони поїхати з ними, то малі без вагань почали збиратися в дорогу. Правоохоронці відвезли дітей до притулку.

Батьків звістка про вилучення у них дітей шокувала, бо вмить подружжя втратило головне джерело прибутків. На малечу виплачувалися гроші, які витрачалися не за призначенням. Замість їжі, одягу та іграшок батьки купували спиртне собі та друзям, влаштовували дома гучні вечірки.

Наразі вирішується питання про позбавлення чоловіка та жінки батьківських прав.

