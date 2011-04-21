У Сумській ОДА встановили інформаційний стенд для сліпих

У Сумах на першому поверсі будівлі облдержадміністрації розміщено стенд з інформацією, викладеною шрифтом Брайля спеціально для сліпих громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, на стенді містяться дані про час особистих прийомів голови ОДА і його заступників, а також інша інформація.

Інформаційний стенд для сліпих встановлено в органах влади в Сумській області вперше.

Раніше в будівлі облдержадміністрації були обладнані пандуси для пересування громадян з обмеженими можливостями, а прийом громадян, для зручності інвалідів, ведеться на першому поверсі.

Крім того, тепер у будівлі ОДА є й кімната матері і дитини, де матері, які прийшли в облдержадміністрацію, можуть залишити на час своїх дітей.