У Сумській ОДА встановили інформаційний стенд для сліпих
17:49, 21 квітня 2011Новини регіонів
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У Сумах на першому поверсі будівлі облдержадміністрації розміщено стенд з інформацією, викладеною шрифтом Брайля спеціально для сліпих громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, на стенді містяться дані про час особистих прийомів голови ОДА і його заступників, а також інша інформація.
Інформаційний стенд для сліпих встановлено в органах влади в Сумській області вперше.
Раніше в будівлі облдержадміністрації були обладнані пандуси для пересування громадян з обмеженими можливостями, а прийом громадян, для зручності інвалідів, ведеться на першому поверсі.
Крім того, тепер у будівлі ОДА є й кімната матері і дитини, де матері, які прийшли в облдержадміністрацію, можуть залишити на час своїх дітей.
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