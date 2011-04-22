На Луганщині померли 6540 осіб, народилися 3287

У Луганській області природне скорочення населення зменшилося на 11,3%, порівняно з січнем-лютим 2010 року, і спостерігалося у всіх містах і районах області.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Луганській області.

Згідно з повідомленням, на 1 березня 2011 року коефіцієнт природного скорочення населення по Луганській області становив 8,8 чоловік на 1000 населення.

За цей період в області зареєстровано 6 тис. 540 померлих, що на 5,5% менше, ніж у січні-лютому 2010 року. Рівень смертності становив 17,7%, при цьому найвищий рівень смертності був в Кременському районі (26%), а найнижчий – в Луганську (13,4%

Основними причинами смерті були хвороби системи кровообігу (66,0% від загальної кількості померлих по області), новоутворення (11,6%), зовнішні причини смерті (6,1%).

Крім того, згідно з повідомленням, у січні-лютому цього року в Луганській області було зареєстровано 3287 новонароджених, що на 0,9% більше, ніж у січні-лютому минулого року. Коефіцієнт народжуваності по області становив 8,9 новонароджених на 1000 населення. Найвищий рівень народжуваності був у Свердловському районі (13,5‰), а найнижчий – в Кіровському (6,2%).

Кількість дітей, які померли у віці до 1 року в січні-лютому цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилася з 30 до 24 чоловік, з розрахунку на 1000, які народилися живими, їх кількість зменшилася з 8,4 до 6,9 (по Україні - 8,7%).

Міграційне скорочення населення області в січні-лютому цього року становило 182 людини, що на 20,5% більше, ніж у січні-лютому минулого року. Міграційне скорочення відзначалося в міських поселеннях, тоді як в сільській місцевості зафіксовано міграційний приріст населення.

За даними органів державної реєстрації актів цивільного стану, за перші два місяці цього року в області зареєстрували шлюб 1487 пар, їхня кількість порівняно з січнем-лютим минулого року збільшилася на 4,1%. Розірвали шлюб 529 сімейних пар.

В цілому на 1 березня 2011 року в Луганській області проживало 2287,8 тис. жителів, із них 1983,6 тис. – у міській місцевості, 304,2 тис. – у сільській. За січень-лютий цього року чисельність населення області скоротилося на 3435 чоловік, зокрема, за рахунок природного скорочення на 3253 чол., міграційного – на 182 чол.