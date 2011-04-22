У храмах Львова роздадуть продукти для малозабезпечених

До Великодня у храмах Львова роздаватимуть святкові продуктові набори для малозабезпечених.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Більше тисячі малозабезпечених людей, жителів Львова, отримають продукти, які ми передали в 13 храмів нашого міста. У Львівської міської ради та церковної громади міста сформований чіткий діалог та співпраця по важливих питаннях спільної роботи у сфері соціального захисту, тому ми як міська влада повинні допомагати найнужденнішим членам церковної спільноти», - зазначила керівник управління соціального захисту міськради Ольга ПАВЛЮК.

Продуктові набори, до яких входять паска, сир домашній, масло, яйця, хрін і ковбаса, закуплені з коштів бюджету міста, інформує прес-служба мерії.