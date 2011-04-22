На Дніпропетровщині запроваджено стипендію для довгожителів

У Дніпропетровській області з 1 квітня запроваджено стипендію для довгожителів регіону.

Про це повідомив УНІАН начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир СЕМЕНЮК.

За його словами, 764 грн. стипендії отримують громадяни, яким виповнилося 100 і більше років. На сьогодні в області проживають 114 довгожителів.

Стипендія для довгожителів встановлена рішенням обласної ради.

На виплату стипендій з обласного бюджету вже виділено 249,9 тис. грн.