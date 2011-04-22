Чим закінчиться справа про мертвонароджених немовлят?

Прокуратура Дніпропетровської області поки що не перекваліфікувала кримінальну справу, порушену в лютому за фактом неправильного захоронення мертвонароджених дітей у лікарні №9 Дніпродзержинська.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Юлія ДОРОШЕНКО.

„Наразі триває слідство по справі за ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України „службова недбалість”, в якій підозрюються посадові особи лікарні”, - зазначила Ю.ДОРОШЕНКО.

У свою чергу заступник міського голови Дніпродзержинська Сергій ЛОГІНОВ заявив журналістам, що „службової недбалості медиків щодо захоронення мертвонароджених малюків не було”. При цьому він послався на недосконалість законодавства України щодо процедури захоронення мертвонароджених дітей.

Щодо невиявленого тіла мертвонародженого хлопчика родини ДАМЧЕНКІВ після ексгумації 18 квітня, то, за словами С.ЛОГІНОВА, це не є „компетенцією медиків”.

„Це компетенція служб комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат, які проводили захоронення”, - сказав С.ЛОГІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури Дніпропетровської області, медики лікарні №9 Дніпродзержинська без дозволу батьків хоронили мертвонароджених дітей разом з післяопераційними відходами.